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    Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС в 2021 году

    11 Декабря 2020, 17:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета обозначил приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС в 2021 году, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил К. Токаев, с 2021 года председательство в уставных органах ЕАЭС перейдет от Беларуси к Казахстану.

    «Основными приоритетами на следующий год мы ставим полноценную реализацию Договора о Союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава Комиссии, усиление ее функциональности и ответственности», - отметил Глава государства.

    В свою очередь, Президент Беларуси, председатель Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко пожелал Казахстану успехов в данной работе.

    «Сегодня мы передаем право страны-председателя в органах Союза Нур-Султану и желаем нашим казахстанским коллегам успехов в этой работе», - отметил он.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Бизнес ЕАЭС
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