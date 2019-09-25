Касым-Жомарт Токаев обозначил на Генассамблее ООН 4 тревожные мировые тенденции

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал 4 тревожные мировые тенденции на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Касым-Жомарта Токаева, есть все основания для беспокойства из-за сегодняшних геополитических и геоэкономических изменений. С его точки зрения, на тревожную глобальную реальность оказывают влияние следующие масштабные тенденции: первое – растущее число неурегулированных конфликтов и напряженность в различных регионах мира. Это возродило старые линии раскола и породило новые. В результате чего и мировые державы оказались на грани полномасштабного военного противостояния, отметил Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на Генассамблее.

В качестве второй тенденции он назвал дефицит доверия между глобальными и региональными субъектами.

«Это приводит к эрозии существующей архитектуры безопасности и контроля над вооружениями, что порождает новую гонку вооружений. Эти вызовы усугубляются ограничивающими санкциями, торговыми войнами, интенсивным противостоянием в космосе, кибертехнологиях и в области искусственного интеллекта. Все это тревожные грани углубляющегося фундаментального кризиса», - отметил Президент РК.

Еще одной тенденцией, которая, по мнению Главы государства, вызывает тревогу, стали расширяющееся социально-экономическое и технологическое неравенство, растущее неравенство между Севером и Югом.

«Вместе с глобальным кризисом задолженности все это искажает существующий мировой экономический ландшафт. Мы видим, как растут протекционизм и националистическая политика, что подрывает международное партнерство и сотрудничество», - считает К. Токаев.

«Четвертое – деградация окружающей среды становится одним из наиболее дестабилизирующих факторов на глобальном уровне. Последствия изменения климата, особенно в Центральной Азии, могут привести к угрозе нашего выживания. Это опустынивание, таяние ледников, истощение источников питьевой воды и воды для орошения. На фоне такой сложной обстановки Казахстан твердо выступает за всеохватывающее развитие, всеобъемлющий диалог и усилия в пользу мира», - заключил Президент.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. В частности, Президент встретился с Королем Иордании Абдаллой II, Президентом Болгарии Руменом Радевым, Президентом Швейцарии Ули Маурером и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.

Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.