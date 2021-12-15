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    Касым-Жомарт Токаев обозначил достижения Казахстана за годы независимости

    15 Декабря 2021, 16:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил достижения Казахстана за годы независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Серьезных успехов наша страна достигла в развитии регионов, транспортной инфраструктуры, социальной сферы. Построено и реконструировано 13 тысяч километров автодорог и 2 700 километров железнодорожных путей», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

    Глава государства добавил, что в Казахстан привлечено более 370 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

    «По этому показателю на душу населения мы опережаем все постсоветское пространство и ряд восточноевропейских стран. Международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов», - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что в столице началось торжественное мероприятие с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, посвященное 30-летию Независимости страны.

    В этом году народ Казахстана в 30-й раз отмечает День Независимости.

    Напомним, 16 декабря 1991 года Казахстан начал свою абсолютно новую историю со статусом независимого государства. В этот же день Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». День независимости отмечается в соответствии с законами Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан», подписанными Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым 16 декабря 1991 года, «О праздниках в Республике Казахстан», который был подписан 13 декабря 2001 года, с внесенными изменениями от 25 июня 2008 года и от 22 апреля 2009 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Патриотизм Общество 30 лет Независимости
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