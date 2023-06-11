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    Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву

    11 Июня 2023, 18:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Упущений много. Отсутствие оперативности, сопричастности привело к этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия. Поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов. Понимаю, область новая, Вы новый аким. Исключительно из этих соображений, я объявляю Вам выговор. В принципе, за такие вещи можно сразу увольнять.

    Мы потеряли 14 человек. Вы что, шутите, причем при исполнении служебных обязанностей. Сейчас Ваша задача вместе с Правительством взять на контроль исполнение всех обещаний, которые я дал нашим пострадавшим гражданам. Словами делу не поможешь. Да, я высказал соболезнования. Но сейчас надо помогать людям конкретно», - заявил Президент в ходе заседания оперативного штаба.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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