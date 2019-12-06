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    Касым-Жомарт Токаев объявил об эксклюзивных условиях для немецкого бизнеса

    6 Декабря 2019, 16:07

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Германию принял участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, в ходе которого объявил об эксклюзивных условиях для немецкого бизнеса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии, которое прошло в пятницу в берлинском конгресс-центре AXICA, приняли участие высокопоставленные сотрудники правительства ФРГ, эксперты, журналисты и более 250 представителей германского бизнеса.

    «За последние три года геополитическая, геоэкономическая политика в мире претерпела значительные изменения. Санкции и торговые ограничения все чаще заменяют традиционные инструменты дипломатии. Торговые барьеры появляются с каждым днем», - сказал в своем выступлении Глава государства.

    В числе прочего казахстанский лидер отметил усиление протекционистской политики и серьезные изменения в традиционных цепочках поставок.

    «В этих сложных условиях внешнеэкономическая и торговая политика нашей страны прозрачна, прагматична и проста. Казахстан по-прежнему открыт для взаимовыгодного сотрудничества с профсоюзами, странами и компаниями», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента Казахстана, наша страна поддерживает постоянный конструктивный диалог с европейскими столицами и тесно сотрудничает с международными организациями по развитию, такими как Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, МВФ, Азиатский банк развития и другими.

    «Очевидно, что в нашем взаимодействии с Европой по многим причинам выделяются экономические, исторические, культурные, казахстанско-германские отношения», - отметил Президент РК.

    Касым-Жомарт Токаев подробно информировал германский бизнес о работе Правительства нашей страны по улучшению инвестиционного климата и развитию человеческого капитала, а также о стремительном росте нашей экономики.

    «Казахстан работает над повышением своих стандартов, законов, правил и практики внедрения до уровня Организации экономического сотрудничества и развития. В конечном итоге мы хотим получить полное членство в этой организации», - отметил Президент Казахстана.

    Выгодное географическое положение Казахстана и разумная внешнеэкономическая политика предоставляют еще больше возможностей для европейцев – сегодня более 500 млн человек живут в непосредственной близости от наших границ.

    «Мы планируем, что до 10% всей торговли между Китаем и Европейским союзом будет проходить через Казахстан, – поделился планами Касым-Жомарт Токаев. - Теперь мы готовы в полной мере использовать наш транспортный и транзитный потенциал и приглашаем вас сделать это вместе».

    Президент Казахстана также пригласил немецких инвесторов в сельское хозяйство, подчеркнув, что, имея 24 млн гектаров пахотных земель, почти 200 миллионов гектаров пастбищ и близость к рынкам России и Китая, наше Правительство готово оказать всю необходимую поддержку бизнесу из ФРГ.

    Глава государства также пригласил немецкие компании к сотрудничеству в области цифровизации и призвал германских предпринимателей активнее участвовать в Международном финансовом центре «Астана».

    «Знаю, что немецкий бизнес проявил интерес к финансовому центру «Астана». Отмечу, что членство в центре не ограничивается финансовыми учреждениями. Он представляет собой уникальную юрисдикцию для любого типа компаний», - отметил Президент РК.

    Касым-Жомарт Токаев заверил германских бизнесменов о готовности предоставить «максимум существующих преференций, включая беспошлинный режим в особых экономических зонах, ускоренное предоставление земельных участков и подведение инфраструктуры».

    Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр назначен ответственным за казахстанско-германские экономические и торговые отношения. В этом ему поможет внешнеполитическое ведомство РК.

    При этом Правительство РК будет отвечать за привлечение, продвижение и защиту германских инвестиций в нашей стране.

    «Поручаю Kazakh Invest и Фонду прямых иностранных инвестиций Казахстана открыть специальные немецкие отделы. Они будут работать непосредственно с немецкими инвесторами», - добавил Глава государства.

    Национальному управляющему холдингу «Байтерек» и Банку развития Казахстана настоятельно рекомендовано оказать содействие немецкому бизнесу.

    «Эти меры являются новыми для нашей системы. Мы не предоставили их ни одной другой стране. Я искренне надеюсь, что, при правильном подходе и отношении, Правительство и инвесторы сделают их действительно эффективно работающими», - подчеркнул Президент Казахстана.

    Отметим, Берлинский Евразийский клуб был создан в 2012 году в свете реализации идеи Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийстве и государственной программы «Путь в Европу» в качестве диалоговой площадки для обсуждения широкого спектра общественно-политических вопросов между Казахстаном и Германией, а также Евросоюзом.

    Фото пресс-службы Акорды

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Германия
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