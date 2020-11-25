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    Касым-Жомарт Токаев объявил о предвыборной программе Nur Otan «Путь перемен: достойная жизнь каждому»

    25 Ноября 2020, 11:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» запускает предвыборную программу «Путь перемен: достойная жизнь каждому». Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В самые тяжелые дни распространения смертоносной пандемии мы, действительно, были вместе. Партия и ее активисты сыграли неоценимую роль в единении народа. Партия реальных дел Nur Otan практическими действиями подтвердила свое лидерство и готовность нести всю ответственность за будущее Казахстана. Давно замечено, что в такие кризисные моменты открываются уникальные возможности и перед правящей партией, и перед правительствами, и перед всеми обществами», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии.

    Чтобы использовать этот исторический шанс, по словам Президента, нам необходимо предложить стране новую парадигму развития.

    «Здесь понадобятся усилия всех ветвей власти - Президента, Правительства и, конечно же, законодательной власти. Поэтому предстоящие выборы особенно важны. Нужно придать импульс системной модернизации, сформулированной Первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в Пяти институциональных реформах и Плане нации. С этой целью мы принимаем предвыборную программу «Путь перемен: достойная жизнь каждому» до 2025 года. Это детально просчитанный, реалистичный документ», - отметил К. Токаев.

    «Несмотря на сложности в экономике, Nur Otan вместе с Правительством планирует мобилизовать на реализацию программы в течение следующей пятилетки 21 трлн тенге. Программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа», - заключил Глава государства.

    Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Нур Отан Выборы Политические реформы Выборы-2021
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