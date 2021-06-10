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    Касым-Жомарт Токаев объяснил необходимость развития экспорта обработанной продукции

    10 Июня 2021, 16:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объяснил необходимость развития экспорта обработанной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы должны развивать экспорт обработанной продукции, ведь это и страховка от волатильных цен на сырье, и дополнительная экспортная выручка, и показатель способности национальной экономики производить качественные востребованные товары и услуги. Уверен, что в ходе сегодняшнего обсуждения мы услышим конкретные и практические предложения по данным вопросам», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов.

    Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева началось в формате онлайн. В мероприятии принимают участие главы крупных транснациональных компаний, руководители государственных органов и представители международных организаций.

    Созданный по инициативе Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева Совет иностранных инвесторов (СИИ) является эффективной площадкой, объединяющей крупных зарубежных инвесторов в Казахстане, и представляющей возможность обсуждать наиболее важные вопросы, связанные с развитием национальной экономики и улучшением инвестиционного климата. В состав Совета входят руководители 37 крупных транснациональных компаний и международных организаций, а также руководители ключевых министерств.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Инвестпроекты Промышленность Экономика
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