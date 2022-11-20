Касым-Жомарт Токаев - о возвращении вывезенных за рубеж капиталов: Нам нужно принять закон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение по поводу незаконно вывезенных из страны капиталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается плановая работа государства. Я говорил об этом и раньше. Создана специальная комиссия под руководством Генерального прокурора. Я лично координировал эту работу. В случае моего избрания, думаю, что со временем мы должны принять закон по возвращению незаконно вывезенных из нашей страны капиталов. Если говорить о добровольном возвращении, то мы это поддерживаем», – сказал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов после голосования на избирательном участке №59, расположенном в столичном Дворце школьников.







