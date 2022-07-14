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    Касым-Жомарт Токаев о ситуации с сахаром: Что происходит в магазинах - позор

    14 Июля 2022, 11:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативно разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли поручил Глава государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову, также сельского хозяйства Ерболу Карашукееву.

    «Правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Цель - значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению. Интерес со стороны внутренних иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок. Нужны правильные подходы. Это принципиальный вопрос, имеющий в том чисел внутриполитическое значение. Мы сегодня видим, что происходит в магазинах - позор», - заявил во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня в режиме видеоконференции проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Правительство РК Экономика Цены и тарифы Токаев Касым-Жомарт Сахар
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