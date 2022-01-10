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    Касым-Жомарт Токаев о новой тактике боевиков: Переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороду

    10 Января 2022, 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана заявил о том, что на сегодня по стране антитеррористическая операция продолжается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Операция продолжается. Корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки: переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороду и прочее. Предстоит большая напряженная работа. Задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии», - заявил Президент Казахстана во время внеочередной сессии коллективной безопасности ОДКБ.

    По информации Главы государства, на сегодня в органы полиции доставлены около восьми тысяч лиц.

    «Правоохранительными, специальными органами проверяются их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия», - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Президент Казахстана также заявил, что в Казахстане никогда не применяли и не будут применять Вооруженную силу против мирных демонстрантов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ОДКБ Президент Казахстана Политика ЧП-2022
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