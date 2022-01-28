Касым-Жомарт Токаев: «Nur Otan» должна обновиться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обновления партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, равноудаленный статус Главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ.

«Мною выдвинута масштабная повестка всесторонней модернизации страны. «Nur Otan» должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана», - заявил во время съезда партии Касым-Жомарт Токаев.

«Но для этого «Nur Otan» должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии», - обратился Президент.

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

Отметим, что в режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.



