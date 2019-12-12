Касым-Жомарт Токаев: Независимость – это неоценимое богатство нации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Независимость – это неоценимое богатство нации. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, от чистого сердца поздравляю всех с нашим главным праздником - Днем Независимости! Исполняется 28 лет нашему славному государству. Это начало отсчета нашей истории, великий праздник. Для нас нет более важного праздника, чем этот. Независимость – это неоценимое богатство нашей нации. Наше поколение, благодаря взвешенной политике Елбасы Нурсултана Назарбаева, превратило высокую мечту нашего народа в реальность. Наши славные предки оставили нам в наследство обширную землю. Быть верными их заветам – наш священный долг. Никогда не будет забыт подвиг батыров, боровшихся за свободу, принося в жертву свою жизнь», – сказал Глава государства.

Президент отметил, что золотой век нашей страны, самостоятельное развитие началось после обретения независимости.

«Мы добились многого. Полностью обозначили границы своей территории, 9-й в мире по площади. Весь мир признал Независимый Казахстан как надежного партнера. Мы перенесли столицу с подножия Алатау в сердце Сарыарки. Наша столица стала центром проведения особо важных международных мероприятий. Мы усовершенствовали систему управления, основанную на государственных и гражданских институтах», – сказал К.Токаев.

Глава государства также сообщил, что в прошедшие годы главной задачей было повышение качества жизни народа.

«В первые годы, полные трудностей, мы начали коренные реформы в экономике. Благодаря этому за 28 лет ВВП, в абсолютном измерении, вырос в 16 раз, достигнув 180 миллиардов долларов. По этому показателю Казахстан является лидером в Центральной Азии», – подчеркнул Президент.

Как сообщалось ранее, в канун Дня Независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. В числе награжденных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.