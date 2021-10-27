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    Касым-Жомарт Токаев назвал вопрос качества IT-образования задачей национального масштаба

    27 Октября 2021, 20:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отдельный блок в речи Президента в ходе заседания Комиссии по вопросам внедрения цифровизации был посвящен конкурентоспособности отечественной IT-индустрии. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Как считает Касым-Жомарт Токаев, практически весь отечественный бизнес в этой сфере ориентирован на внутренний рынок, во многом – на удовлетворение спроса государственного и квазигосударственного секторов.

    «Экспорт IT-решений может и должен стать одним из значимых направлений диверсификации отечественной экономики. Первые шаги мы уже сделали. Сегодня на выставке мы видели конкурентоспособные IT-продукты, а также сильные молодые IT-команды. Им следует всемерно помогать», – отметил Глава государства.

    Президент также обратил внимание на качество IT-образования, назвав этот вопрос задачей национального масштаба.

    «Поручаю Правительству рассмотреть вопрос привлечения частных IT-школ к массовой подготовке IT-кадров. Отдельного внимания требует система повышения IT-квалификаций в государственном управлении. Государственные служащие должны понимать технологические тренды, уметь системно анализировать события и данные. Они должны говорить с IT-бизнесом на одном языке», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Образование Цифровой Казахстан
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