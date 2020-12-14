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Касым-Жомарт Токаев назвал свою главную миссию на посту Президента

Автор:  
Ринат Дусумов
14 Декабря 2020, 17:47
Касым-Жомарт Токаев назвал свою главную миссию на посту Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Независимости, рассказал о своей миссии на посту Главы государства и о том, что делается в стране для роста благосостояния народа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Моей главной миссией на посту Президента является социальная справедливость и рост благосостояния народа. Поэтому в фокусе каждодневных усилий государства – улучшение качества жизни наших граждан. В этом году мы увеличили размеры пенсий и социальных пособий около 4 миллионам наших граждан. Повысили социальные страховые выплаты в среднем на 50%. Внедрили гарантированный социальный пакет для более 500 тысяч детей из малообеспеченных семей. Для поддержки людей, оказавшихся во время пандемии в сложной жизненной ситуации, мы пошли на беспрецедентный в нашем регионе шаг. Были осуществлены прямые выплаты гражданам в размере 42 500 тенге. Финансовую помощь от государства получили более 4,5 миллиона граждан», - напомнил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, предоставленная отсрочка по кредитам позволила не допустить дефолт порядка 1 миллиона 900 тысяч казахстанцев.

«Важную стабилизирующую роль сыграла «Дорожная карта занятости». На реализацию свыше 6,5 тысячи проектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры был направлен 1 триллион тенге. В следующем году выделим еще 400 миллиардов тенге. В рамках социальной модернизации мы сделали акцент на повышение статуса людей гуманитарных профессий. Заработная плата у представителей сферы культуры и искусства выросла на 50 %, у врачей – на 30 %, у педагогов – на 25 %. Мы знаем, что сегодня главным стратегическим ресурсом нации является качество человеческого капитала. Знания, идеи и технологии выступают базовыми двигателями прогресса. Поэтому мы запустили новую Государственную программу развития образования и науки до 2025 года», - сообщил К. Токаев.

Как отметил Президент, она предусматривает повышение расходов на эти ключевые направления на 7 % от ВВП.

«В кризисных условиях текущего года резко возросла значимость эффективной деятельности силовых структур. Для стимулирования сотрудников органов внутренних дел, задействованных в карантинных мероприятиях, было выделено более 18 миллиардов тенге. В течение следующих трех лет в правоохранительных структурах и армии будут увеличены финансовые выплаты в среднем на 30 %. Общественная стабильность и социальный прогресс страны возможны только на прочной экономической основе. Несмотря на жесткие ограничения и карантин, мы сохранили экономическую активность населения, помогли бизнесу удержаться на плаву. В рамках антикризисного пакета мер субъекты малого и среднего бизнеса получили отсрочки по кредитам, налоговые каникулы, другие льготы и преференции. Общий объем поддержки составил свыше 1,5 триллиона тенге. Это позволило сохранить объем выпуска продукции на 8 триллионов тенге. Было создано более 200 тысяч рабочих мест, отечественные компании получили государственные заказы на сумму около 500 миллиардов тенге. Таким образом, к 2025 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна достигнуть 35 %», - сказал К.Токаев.

Полный текст выступления Президента РК на церемонии вручения госнаград в преддверии Дня Независимости можно прочитать здесь.


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