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    Касым-Жомарт Токаев назвал историческим VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

    15 Сентября 2022, 16:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые участники форума! Наш форум происходит в очень важное планетарное время. Он в своем роде является историческим. По мере того, как мир становится все более и более неспокойным, в постпандемический период как никогда важно разрабатывать новые подходы для укрепления межцивилизационного диалога и доверия на глобальном уровне. Убежден, что сегодняшний форум внесет свой вклад в эту очень важную работу», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также отдельно поблагодарил Папу Римского Франциска за его визит в нашу страну.

    «От имени народа Казахстана хотелось бы выразить благодарность его святейшеству Папе Франциску за исторический визит в нашу страну, и за активное участие в работе и деятельности Съезда. Я убежден, что Ваш громкий голос и мощный посыл станет источником надежды и воодушевления для многих людей мира. Я хочу поблагодарить Папу Римского Франциска за его государственный визит в нашу страну. Ваше присутствие и активное участие в работе Съезда для нас огромная честь», - подчеркнул Президент.

    Вчера в Нур-Султане начал работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии мероприятия. Специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Декларация состоит из 35 пунктов. Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Астана Религия Съезд лидеров мировых религий Токаев Касым-Жомарт
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