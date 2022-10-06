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    Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель реформ

    6 Октября 2022, 17:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главная цель наших реформ – построение Справедливого Казахстана. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Форуме народной коалиции по поддержке его кандидатуры на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сделано немало, но мы находимся только в начале этого тернистого пути. Благодаря конструктивному диалогу мы добились большого прогресса в политической модернизации нашей страны. Я вижу, с каким воодушевлением граждане восприняли новые возможности для участия в общественно-политической жизни», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что особенно радует конструктивная активность молодежи.

    «Все это говорит о широкой социальной поддержке проводимых преобразований, вере людей в реальность перемен. Для дальнейшего движения вперед нам необходимо усвоить уроки прошлого и четко видеть образ будущего», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


    Фото:t.me/bort_01

    Автор:

    Серик Сабеков

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