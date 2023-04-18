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    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов

    18 Апреля 2023, 10:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послов в Исландии, Ирландии в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ильясов Магжан Жанботаулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исландии, Ирландии по совместительству;

    Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Саржанов Кайрат Асаниязович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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