Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послов в Исландии, Ирландии в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ильясов Магжан Жанботаулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исландии, Ирландии по совместительству;

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Саржанов Кайрат Асаниязович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.



