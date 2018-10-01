Касым-Жомарт Токаев: Наша цель - добиться выполнения поставленных Президентом задач

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой посетил Карагандинскую область, передает пресс-служба Сената.

В своем выступлении перед активом и общественностью региона К. Токаев остановился на основных задачах по реализации Послания Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

«Наша цель - добиться неукоснительного выполнения поставленных Президентом задач и достичь реальных показателей», - подчеркнул Спикер Сената. Он отметил большое значение поручения Главы государства повысить минимальную заработную плату в 1,5 раза, что напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек. Оклады 275 тысяч гражданских служащих возрастут в среднем на 35%.



В выступлении был дан анализ экономического потенциала Карагандинской области, являющейся флагманом индустриального развития страны. Регион, по словам Спикера Сената, входит в числе лидеров Государственной программой индустриально-инновационного развития: здесь реализовано 84 проекта, сумма инвестиций превысила 252 млрд тенге, создано 6,4 тыс новых рабочих мест. На новых производствах выпущено промышленной продукции более чем на 700 млрд тенге.



В то же время К. Токаев указал на проблемы, связанные с простаиванием или недостаточной загрузкой сданных объектов. Есть факты полного отказа от дальнейшей реализации проектов ввиду экономической нецелесообразности, банкротства и других причин. Таковые имеются и в Карагандинской области, всего 10 проблемных проектов. Спикер назвал недопустимыми подобные факты, ведущие к неоправданным затратам и дискредитирующие государственную политику.



К. Токаев заявил о необходимости внедрять новые подходы к территориальному развитию страны. «Акимам нужно сконцентрироваться на решении наиболее острых проблем в регионах, необходимые финансовые ресурсы для этого имеются», - отметил глава верхней Палаты Парламента.





Спикер Сената призвал к продуманному и эффективному формированию программ развития регионов: «Основные средства следует направлять на реализацию социально значимых проектов. Экономия средств приобретает особое значение. Мы жили не по средствам - это надо признать. Теперь нужно привыкать к новым реалиям, которые диктуют иные представления о жизни. Полагаю, недалек час, когда дорогостоящие служебные автомобили, роскошные кабинеты высокопоставленных чиновников и прочие атрибуты власти безвозвратно уйдут в прошлое, станут анахронизмом».



К. Токаев напомнил и о социальной ответственности бизнеса за повышение качества жизни граждан. Прежде всего, по его мнению, это касается таких системообразующих предприятий региона, как «Арселор Миттал Темиртау». «Вопросы улучшения условий и безопасности труда, обеспечения достойной оплаты труда работников не должны сходить с повестки дня крупного бизнеса», - убежден председатель Сената.

Важное место в выступлении заняли вопросы, связанные с реализацией задач Послания в таких сферах, как обеспечение жильем, занятость, здравоохранение, образование, повышение безопасности граждан.



К. Токаев подверг критике качество первичной медико-санитарной помощи. «Надо признать, врачи сейчас загружены отчетностью, им попросту некогда заниматься пациентами. Самая часто встречающаяся ситуация - это врач, уткнувшийся в компьютер, и пациент, оставшийся без всякого внимания», - сказал Спикер.



Подробно остановился председатель Сената на вопросах исполнения программы жилищного кредитования «7-20-25» и поручении Президента проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета. «Жилищную проблему следует решать быстро, оперативно, чего, к сожалению, не происходит. Имеет место волокита, о чем пишут граждане. Нацбанк и Правительство работают в этом направлении несогласованно, что дискредитирует саму программу и порождает разочарование людей», - заявил руководитель Сената.



Идеи, высказанные в Послании Главы государства, стали лейтмотивом встречи с преподавателями и студентами Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова. В своем выступлении К. Токаев подробно проанализировал новые задачи, которые Президент поставил перед отечественной системой образования.



В частности, речь идет о цифровизации, внедрении методик Назарбаев Интеллектуальных школ, повышении качества образовательной среды, обеспечении условий для комфортного и безопасного обучения. «Все школы и детские сады будут оснащены системами видеонаблюдения, активизируется работа школьных психологов. Профильное министерство и акиматы должны уже приступать к этой важной работе», - подчеркнул Спикер.





Говоря о поручении Президента ввести в качестве главного критерия оценки успешности вуза трудоустройство выпускников, К. Токаев отметил необходимость тщательного мониторинга и изучения спроса на рынке труда. «Важно построить системную работу по изучению перспективных профессий и потребностей рынка, а затем своевременно доводить эти сведения до каждого выпускника», - сказал Председатель Сената.



Что касается нынешней ситуации, то сегодня, как констатировал К. Токаев, многие казахстанские вузы не справляются с решением серьезных задач, которые ставит время: «Наши университеты не готовы к обновлению в соответствии с глобальными изменениями, которые происходят в науке и технологиях, во всех сферах жизни. Отечественные вузы не выдерживают конкуренции с зарубежными учебными заведениями».

Тревогу вызывает сохраняющаяся тенденция к выезду значительной части выпускников школ в вузы, расположенные в соседних государствах.

Спикер Сената призвал правительство и акиматы дать внятный ответ на эту чреватую серьезными последствиями проблему конкретными решениями и действиями.



К. Токаев также считает необходимым, чтобы исполнительные органы разумно подходили к реформам в сфере образования. «Таких экспериментов было немало, систему образования буквально замордовали реформами. Поэтому придерживаюсь принципиального мнения: реформы нужны, но они должны быть тщательно продуманными, в противном случае от них только вред», - заявил Спикер.



Система образования, как было отмечено в выступлении, является ключевым инструментом подготовки и развития человеческих ресурсов, она играет важнейшую роль в национальном строительстве и модернизации экономики. В связи с этим К. Токаев призвал изучить успешных зарубежный опыт того, как новации в образовании могут стать ключом к экономическому процветанию и строительству современного государства. «История Японии, Южной Кореи, Сингапура свидетельствует о том, что целью образования нации должна стать подготовка активных, патриотически настроенных граждан, которые готовы продолжать свое обучение и профессиональное развитие в течение всей своей карьеры», - сказал Председатель Сената.



Еще одна тема, поднятая в выступлении, - переход системы образования к трехъязычию. К. Токаев отметил важную роль английского языка, который является, с одной стороны, языком международного общения, и, с другой, основным языком современных информационных технологий.



«Коммуникативные навыки - один из важнейших факторов рабочей силы, а английский язык в XXI веке - это язык бизнеса, науки, дипломатии. Как утверждают некоторые лингвисты, английский язык - это не столько язык, сколько средство глобальной коммуникации», - отметил Председатель Сената.



К. Токаев подчеркнул, что, начиная с детского сада и начальной школы, необходимо уделить основное внимание изучению казахского языка. В то же время мы должны хорошо владеть и русским языком. В качестве примера Спикер напомнил о том, что отец-основатель современного Сингапура Ли Куан Ю призывал к хорошему владению английским языком, не утрачивая при этом культурную самобытность и понимание своего места в мире».



В ходе встреч К.Токаев вручил грамоты Сената и благодарственные письма известным карагандинцам, преподавателям и студентам КарГУ.



В рамках поездки в Караганду руководитель Сената также посетил нейрореабилитационный центр «Луч», предприятие «КазПласт», выпускающеее трубы и качественную полимерную продукцию, а также молочную фабрику «Нәтиже».