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    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума

    25 Марта 2021, 13:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Вице-президенту, Премьер-министру и Эмиру Дубая Шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной видного государственного и политического деятеля Объединенных Арабских Эмиратов, министра финансов и промышленности Шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о кончине Шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума.

    «Известно, что Шейх Хамдан пользовался большим уважением благодаря его многолетней безупречной деятельности во имя развития и процветания страны, во благо и в защиту интересов народа Объединенных Арабских Эмиратов. В Казахстане также всегда будут помнить Вашего брата Шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума как верного друга нашей страны, внесшего значительный вклад в укрепление двусторонних отношений. Ваше Превосходительство Шейх Мухаммед, разделяя Вашу невосполнимую боль, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю соболезнования Вам и народу Эмиратов», – говорится в телеграмме.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Арабские эмираты
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