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    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным государственного деятеля Владимира Шепеля

    27 Марта 2021, 14:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Владимира Шепеля в связи с его кончиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Владимира Шепеля.

    «Владимир Николаевич прошел большой профессиональный путь, за годы ответственной работы пользовался заслуженным уважением. Посвятил свою жизнь беззаветному служению на благо народа Казахстана. Его заслуги отмечены государственными наградами и медалями. Светлая память о Владимире Николаевиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей», – говорится в телеграмме соболезнования.


    Фото: 24.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда
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