Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму соболезнования в связи с катастрофой военного вертолета, унесшей жизни многих людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«С глубоким прискорбием воспринял информацию о жертвах и пострадавших в результате крушения военного вертолета «Кугар» в провинции Бингель на востоке Турции. Разделяя Вашу боль в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и братскому турецкому народу», – говорится в телеграмме.

Напомним, на востоке Турции потерпел крушение вертолет. Погибли 9 военных, четверо получили ранения.