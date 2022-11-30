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    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину

    30 Ноября 2022, 23:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине бывшего Председателя Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    «Мы все хорошо знаем Цзян Цзэминя как выдающегося сына своей страны, самоотверженно служившего во имя процветания Китая и повышения авторитета страны в международном сообществе. Его светлый образ как выдающейся личности, внесшей значительный вклад в упрочение уз дружбы между Казахстаном и КНР, навсегда останется в памяти наших народов», – говорится в телеграмме.

    Президент выразил соболезнования от имени народа Казахстана и от себя лично родным и близким Цзян Цзэминя и всему китайскому народу.

    Ранее сообщалось, что 30 ноября 2022 года бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в городе Шанхай в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности.
    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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