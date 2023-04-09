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    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову

    9 Апреля 2023, 09:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о кончине Вашей матери – уважаемой Огулабат Бердымухамедовой. Жизненный путь Огулабат эдже служит образцом истинной любви к своей Родине и народу, является олицетворением мудрости, высокой духовности и большого милосердия. Разделяя боль невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам и Вашим близким искренние соболезнования, слова сочувствия и поддержки», – говорится в телеграмме.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Туркменистан
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