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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову

Ринат Дусумов
9 Апреля 2023, 09:21
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о кончине Вашей матери – уважаемой Огулабат Бердымухамедовой. Жизненный путь Огулабат эдже служит образцом истинной любви к своей Родине и народу, является олицетворением мудрости, высокой духовности и большого милосердия. Разделяя боль невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам и Вашим близким искренние соболезнования, слова сочувствия и поддержки», – говорится в телеграмме.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.


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