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    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму вновь избранному Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу

    8 Декабря 2021, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Олафа Шольца с вступлением в должность Федерального канцлера Федеративной Республики Германия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Это историческое событие служит ярким подтверждением доверия народа к Вам и возглавляемой Вами коалиции в реализации курса на продолжение политического и экономического прогресса страны, а также продвижение национальных интересов на международной арене. Хочу пожелать, чтобы Ваш неустанный труд привел Германию к новым свершениям и успехам», – говорится в поздравительной телеграмме.

    Глава государства отметил, что считает Германию ведущим партнером Казахстана в Европейском Союзе и придает особое значение укреплению динамично развивающегося стратегического сотрудничества между нашими странами.

    «Подтверждаю готовность тесно работать с Вами в целях дальнейшего обогащения содержания нашего многогранного взаимодействия в форматах Казахстан – Германия и Центральная Азия – Европейский Союз. Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время», – написал Президент.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Олафу Шольцу успехов в реализации его начинаний, семейного счастья, а дружественному германскому народу – благополучия и процветания.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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