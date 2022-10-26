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    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Риши Сунаку

    26 Октября 2022, 18:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Риши Сунаку по случаю его назначения на пост Премьер-министра Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Риши Сунака с назначением на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

    Глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Риши Сунака сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании.

    «Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, взаимного уважения и доверия. Я рассчитываю на то, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению политических и экономических отношений и откроет новые возможности для дальнейшего роста во благо наших дружественных государств», – говорится в телеграмме.

    Фото:grozny-inform.ru

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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