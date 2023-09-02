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    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Вьетнама

    2 Сентября 2023, 13:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил Президента Во Ван Тхыонга и народ Социалистической Республики Вьетнам с национальным праздником – Днем независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Мы высоко ценим наше конструктивное партнерство с Вьетнамом, основанное на узах искренней дружбы и плодотворного политического диалога. С большим удовлетворением вспоминаю нашу недавнюю открытую и содержательную дискуссию по всему спектру казахско-вьетнамских отношений в Ханое», – говорится в телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и пожелал лидеру Вьетнама успехов в его благородных начинаниях.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Акорда Вьетнам
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