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Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Вьетнама

Редактор:  
Зифа Хабирова
2 Сентября 2023, 13:19
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Вьетнама Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил Президента Во Ван Тхыонга и народ Социалистической Республики Вьетнам с национальным праздником – Днем независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Мы высоко ценим наше конструктивное партнерство с Вьетнамом, основанное на узах искренней дружбы и плодотворного политического диалога. С большим удовлетворением вспоминаю нашу недавнюю открытую и содержательную дискуссию по всему спектру казахско-вьетнамских отношений в Ханое», – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и пожелал лидеру Вьетнама успехов в его благородных начинаниях.


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