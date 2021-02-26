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    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

    26 Февраля 2021, 18:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения и пожелал успехов в ответственной государственной деятельности на благо турецкого народа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Благодаря Вашему эффективному руководству и взвешенной политике Турция продолжает свое устойчивое развитие, добивается больших успехов в повышении благосостояния граждан и укреплении своих позиций в регионе и на международной арене. Желаю Вам успехов в реализации важных начинаний и осуществлении планов, направленных на покорение новых вершин», – говорится в телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад турецкого лидера в развитие сотрудничества между двумя странами в духе братства и стратегического партнерства.

    «Подтверждаю готовность к укреплению двусторонних отношений и продолжению диалога на высшем уровне на благо наших народов. Надеюсь встретиться с Вами в Казахстане для обсуждения актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес», – говорится в телеграмме.

    Глава государства пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану неиссякаемой энергии, счастья и процветания турецкому народу.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Турция
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