Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму новоизбранному Президенту Ирана Ибрахиму Раиси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Ибрахима Раиси в связи с избранием на пост Президента Исламской Республики Иран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Ваша убедительная победа на выборах является ярким свидетельством поддержки Вашего политического курса и программ, направленных на развитие и укрепление Вашей родины, а также того, что иранский народ связывает свое будущее с Вами. В этой связи хочу пожелать Исламской Республике Иран и ее народу благополучия и дальнейших успехов в реализации Ваших благородных целей и инициатив, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает Иран в качестве дружественного соседа в регионе Каспийского моря и одного из надежных партнеров Казахстана в исламском мире.

Кроме того, Президент выразил уверенность в том, что обе страны не только сохранят сложившееся сотрудничество в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки, но и смогут придать ему новый импульс и содержание. Глава государства также завяил о готовности приложить совместные усилия с Президентом Ирана для дальнейшего укрепления тесного взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ибрахиму Раиси успехов в его ответственной деятельности и семейного счастья, а дружественному иранскому народу – благополучия и процветания.

Напомним, Эбрагим Раиси избран новым президентом Ирана с 17 миллионами 926 тысяч 345 голосами.



