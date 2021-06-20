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    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму новоизбранному Президенту Ирана Ибрахиму Раиси

    20 Июня 2021, 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Ибрахима Раиси в связи с избранием на пост Президента Исламской Республики Иран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Ваша убедительная победа на выборах является ярким свидетельством поддержки Вашего политического курса и программ, направленных на развитие и укрепление Вашей родины, а также того, что иранский народ связывает свое будущее с Вами. В этой связи хочу пожелать Исламской Республике Иран и ее народу благополучия и дальнейших успехов в реализации Ваших благородных целей и инициатив, – говорится в телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает Иран в качестве дружественного соседа в регионе Каспийского моря и одного из надежных партнеров Казахстана в исламском мире.

    Кроме того, Президент выразил уверенность в том, что обе страны не только сохранят сложившееся сотрудничество в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки, но и смогут придать ему новый импульс и содержание. Глава государства также завяил о готовности приложить совместные усилия с Президентом Ирана для дальнейшего укрепления тесного взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Ибрахиму Раиси успехов в его ответственной деятельности и семейного счастья, а дружественному иранскому народу – благополучия и процветания.

    Напомним, Эбрагим Раиси избран новым президентом Ирана с 17 миллионами 926 тысяч 345 голосами.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Иран
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