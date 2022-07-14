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    Касым-Жомарт Токаев напомнил акимам о программе повышения доходов населения

    14 Июля 2022, 14:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Польза от принятой программы повышения доходов населения для граждан незначительна. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последние годы наблюдается постепенный рост доходов населения. В прошлом году этот рост составил около 5%. Однако доходы населения в Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях не достигают среднереспубликанского уровня. Этот показатель ниже в Алматы и Шымкенте. А в Кызылординской области доходы населения даже снизились», - сказал Глава государства на расширенном заседании Правительства.

    По словам Президента, в мае этого года показатель реальных доходов граждан составил минус 2,9%. Такого падения, как заявил Касым-Жомарт Токаев, давно не наблюдалось.

    «Принята программа повышения доходов населения. Но ее польза для населения незначительна. Прежде всего, должна быть проведена эффективная работа на местах. Акимы должны ежегодно создавать 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. Насколько я знаю, конкретного результата в этом направлении нет», - заявил Глава государства.

    «Еще раз предупреждаю. Оценивая работу руководителей регионов, мы придаем большое значение этому показателю. Создание рабочих мест напрямую влияет на социальное положение людей. От этого зависит и устойчивое развитие экономики. Поэтому Правительству совместно с акимами необходимо проанализировать, как эта задача выполняется», - отметил Президент РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Правительство РК Акимат Занятость Регионы Казахстана Общество Заседание Правительства с участием Президента РК Токаев Касым-Жомарт
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