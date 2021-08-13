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    Касым-Жомарт Токаев наградил бронзовых призеров Олимпиады

    13 Августа 2021, 16:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За высокие спортивные достижения на ХХХII Летних Олимпийских играх Токио-2020 наградить:

    орденом «Барыс» ІІІ степени

    Сметова Елдоса Бактыбайулы – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»;

    орденом «Достық» ІІ степени

    Чиншанло Зульфию Салахаровну – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»;

    орденом «Құрмет»

    Асадилова Дархана Абсадыковича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»

    Берульцеву Софью Полихроновну – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»

    Бибосинова Сакена Исмадияр угли – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»

    Кункабаева Камшыбека Бисенбаевича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»

    Санаева Нурислама Валентиновича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»

    Сона Игоря Сергеевича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан».

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент Республики Казахстан К. Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 13 августа 2021 года

    № 638

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Спорт Олимпиада
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