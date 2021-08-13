Касым-Жомарт Токаев наградил бронзовых призеров Олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За высокие спортивные достижения на ХХХII Летних Олимпийских играх Токио-2020 наградить:
орденом «Барыс» ІІІ степени
Сметова Елдоса Бактыбайулы – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»;
орденом «Достық» ІІ степени
Чиншанло Зульфию Салахаровну – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»;
орденом «Құрмет»
Асадилова Дархана Абсадыковича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Берульцеву Софью Полихроновну – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Бибосинова Сакена Исмадияр угли – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Кункабаева Камшыбека Бисенбаевича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Санаева Нурислама Валентиновича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан»
Сона Игоря Сергеевича – инструктора-спортсмена ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 13 августа 2021 года
№ 638