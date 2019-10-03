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    Касым-Жомарт Токаев - на Валдайском форуме: Золотая Орда входит в культурный код казахов

    3 Октября 2019, 23:18

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Золотая Орда входит в важные звенья культурного кода казахов. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается Казахстана, то, как вам известно, эта страна по сути и по географии является евразийской. Конечно же, большая часть территории находится в Азии. И нельзя забывать, что 4 процента территории Казахстана расположены на европейском континенте, а это примерно 120 тысяч квадратных километров», - сказал Президент.

    «Мы расположены на перекрестке исламской, конфуцианской и восточнохристианской цивилизаций. Великий Шелковый путь, Золотая Орда, евразийство составляют важные звенья культурного кода казахов», - отметил К. Токаев.

    Ранее сообщалось, что 3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.

    Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.

    Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран.

    Напомним, Международная Тюркская академия отметила в ЮНЕСКО 750-летие Золотой Орды.

    Насколько важно празднование 750-летия Золотой Орды, и что это даст нашему государству, рассказал доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Айболат Кушкумбаев.

    О праздновании 750-летия Золотой Орды высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Международном туристическом форуме в Улытау.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Центральная Азия Президент Казахстана История Казахстана Россия Ближний Восток
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