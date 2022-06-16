Касым-Жомарт Токаев: Мы возродили имя священной земли Улытау

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Статус отдельной области придаст импульс дальнейшему развитию региона Улытау. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, моим указом этот регион был выделен в новую область. Мы возродили имя священной земли и назвали ее Улытау. Статус отдельной области придаст импульс дальнейшему развитию этого региона. Уверен, скоро здесь будут созданы новые рабочие места и улучшится благосостояние людей. Будут построены новые объекты, возрастет туристический потенциал. Первые шаги области начинаются с этого представительного собрания. Великая миссия колыбели нации – Улытау продолжается», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что первое заседание Национального курултая при Президенте РК проходит в Улытауском регионе, который спустя четверть века вновь обрел статус области. Президент прибыл с рабочим визитом в Улытаускую область. Вчера был опубликован Указ Главы государства о создании Национального курултая.

В состав Национального курултая входят 117 человек из числа депутатов Мажилиса и членов АНК, представителей гражданского общества и политических партий, экспертов и членов Общественного совета регионов, предпринимателей. Среди них - поэт Мухтар Шаханов, первый казахский космонавт Токтар Аубакиров, академик Аскар Жумадильдаев, экономист Жаксыбек Кулекеев, политик Алихан Байменов, журналист, медиа-менеджер, общественный деятель Ермурат Бапи, депутат парламента нескольких созывов Нуртай Сабильянов, балуан Даулет Турлыханов, ученый-биотехнолог Кунсулу Закария, религиовед Кайрат Жолдыбай и другие.