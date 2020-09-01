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    Касым-Жомарт Токаев: Мы столкнулись с кризисом доверия к тенге со стороны инвесторов

    1 Сентября 2020, 12:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости усиления стимулирующей роли денежно-кредитной политики заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо по-новому подойти к денежно-кредитной политике. Мы столкнулись с кризисом доверия к тенге со стороны национальных и международных инвесторов. Низкий уровень диверсификации экономики и волатильность курса сдерживают приток иностранных инвестиций, особенно в не сырьевые секторы. Свою негативную роль играют и проблемы регулирования валютного рынка, движение капитала. Значительная часть экспортной выручки даже не заходит на внутренний валютный рынок, оставаясь за рубежом», - заявил Глава государства, озвучивая ежегодное Послание.

    По словам Президента, Правительству и Нацбанку следует заинтересовать экспортеров в продаже валютной выручки.

    «Требуются усилить и стимулирующую роль денежно-кредитной политики. Сегодня она во многом сдерживается опасениями перетока средств на валютный рынок, банки же не торопятся кредитовать реальную экономику, поскольку имеют хорошую возможность зарабатывать на валютном рынке и инструментах Нацбанка. Поручаю принять меры по переориентации данной ликвидности на кредитование бизнеса и прекращению валютных спекуляций. Полномочий и функционала Агентства и Нацбанка для решения данной задачи вполне достаточно. Ожидаю значительного улучшения ситуации по итогам года», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на совместном заседании палат Парламента. Прямую трансляцию Послания ведут казахстанские телеканалы и республиканские радиостанции.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Акорда Послание Президента РК-2020
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