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    Касым-Жомарт Токаев: Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы

    2 Декабря 2020, 16:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана рассказал о выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане стартовал очередной электоральный процесс. На 10 января 2021 года назначены выборы депутатов Нижней палаты Парламента и местных представительных органов. Выборы состоятся в конституционные сроки. Всем политическим силам предоставлено достаточно времени на подготовку. В этом году мы реализовали пакет беспрецедентных демократических реформ. Они направлены на развитие многопартийности и политической конкуренции, повышение гражданской активности», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии, проходящей в режиме видеоконференции.

    Обращаясь к участникам Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране на законодательном уровне закреплен институт парламентской оппозиции и введена 30% квота в партийных списках для женщин и молодежи.

    «Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы. Надеемся на поддержку наших партнеров. Ожидаем наблюдателей от ваших государств, а также по линии парламентских ассамблей СНГ и, конечно же, ОДКБ», - заявил Президент Казахстана.

    Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предстоящее событие в Казахстане, пожелав успехов.

    «Мы уверены, что Казахстан пройдет это событие своего внутриполитического календаря очень достойно. Имею в виду выборы в Парламент 10 января следующего года. Хочу отметить, что, конечно, сложности есть во всякой стране, любой стране, в том числе и в наших. Но ситуация политической стабильности, которая была создана Первым Президентом, сейчас поддерживается активно и весьма эффективно действующим Президентом, Вами. Я хочу отметить, что это большое достижение. Это большое достижение Казахстана, укрепление казахстанской государственности, внутриполитической стабильности. Все это создает условия для преодоления таких сложностей, с которыми столкнулся сегодня весь мир, в том числе и для эффективной борьбы с инфекцией коронавируса и вообще поступательного развития в сфере социальной политики и экономики. Безусловно, желаем вам всяческих успехов», - обратился Владимир Путин к Президенту Казахстана.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ОДКБ Президент Казахстана
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