Касым-Жомарт Токаев: Мы готовы провести в Казахстане Энергетический форум ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС предложил к следующему Астанинскому Саммиту согласовать Энергетическую стратегию ШОС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Укрепление энергетического сотрудничества. Налаживание системного взаимодействия в этом направлении сегодня обретает особую актуальность. Нам необходима координация работы по обеспечению энергетического баланса и согласованные действия, направленные на энергопереход, декарбонизацию экономики и промышленности. В этой связи предлагаю к следующему Астанинскому Саммиту согласовать Энергетическую стратегию ШОС. Принятие этого документа будет способствовать реализации целей Повестки дня OOН в области устойчивого развития. Учитывая исключительную важность данного вопроса, мы готовы провести в Казахстане Энергетический форум ШОС. Обстоятельное обсуждение перспектив сотрудничества в данной отрасли позволит выработать консолидированные подходы для обеспечения энергетической безопасности и сбалансированного развития наших стран», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента РК, остается актуальной проблема «цифрового разрыва» между разными странами и социальными группами.

«Поэтому планомерное сокращение цифрового неравенства должно стать реальным приоритетом в деятельности нашей Организации. Индия в период своего председательства в ШОС проделала большую работу по развитию сотрудничества в этом направлении. Следует сохранить и укрепить налаженные связи, продолжая обмен лучшими практиками в данной стратегически важной отрасли. В прошлом году Казахстан занял 28 место по индексу развития электронного правительства ООН – это самый высокий показатель среди государств – членов ШОС», - сказал К. Токаев.