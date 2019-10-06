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Касым-Жомарт Токаев: Мы, евроазиаты, должны держаться вместе

6 Октября 2019 19:49
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Касым-Жомарт Токаев: Мы, евроазиаты, должны держаться вместе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поделился интересной дискуссией, которая произошла на недавнем Валдайском форуме в Сочи. Об этом Президент написал на своей странице в Instagram.

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«Интересная дискуссия развернулась на недавнем Валдайском форуме в Сочи вокруг роли Востока и Евразии в мировой политике. Мне пришлось напомнить уважаемым экспертам о том, что и Казахстан, и Россию нужно считать государствами евразийскими, в равной мере принадлежащими и Европе, и Азии. Мы связаны и географически, и исторически, и ментально. Всё это влияет на политику, образ жизни, судьбы наших народов и государств.

Думаю, к месту пришёлся и интересный факт из биографии Иосифа Сталина, случившийся в 1940 году, когда он принимал министра иностранных дел Японии. Сталин, зная об опасениях по поводу возможного нападения Японии на Советский Союз, сказал японскому министру: «Мы, азиаты, должны держаться вместе».

Естественно, я не поклонник Сталина, но в этом случае согласен с ним: Мы, евроазиаты, должны держаться вместе», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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