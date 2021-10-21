Касым-Жомарт Токаев: Многонациональность – наша ценность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул ценность многообразия народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане проживают представители самых разных этносов. Это истина, известная во всем мире. На самом деле это наша ценность, написанная судьбой. В нашей стране разные культуры развиваются вместе. Благодаря этому растет наш потенциал, укрепляется наше единство. Мы должны всецело прославлять патриотизм, взаимоуважение и мир», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

«Это общая задача не только государства, но и всех граждан. Общенациональное единство – главный гарант становления сильного государства. Мы должны сохранить бесценное богатство нашей суверенной страны для последующих поколений. Уверен, что вы достойно справитесь с этой ответственной задачей», - добавил Глава государства.

Напомним, в Нур-Султане прошло расширенное заседание Совета АНК под председательством Главы государства. Отечественная модель полиэтничных отношений становится щитом в противостоянии новым угрозам. Многонациональное добрососедство сформировало особый тип мировоззрения граждан страны. Немалый вклад в это внесла Ассамблея. При этом она занимается не только поддержанием национальных культурных традиций и межгосударственных связей. При АНК работают экспертные советы, клубы и волонтёрские дружины.