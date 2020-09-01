Касым-Жомарт Токаев: МФЦА должен стать основным инструментом привлечения инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Потенциал Международного финансового центра «Астана» необходимо эффективно использовать для привлечения в Казахстан инвестиций. Об этом в Послании народу заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Необходимо эффективно использовать потенциал Международного финансового центра «Астана». Финансовый центр должен стать основным инструментом привлечения прямых и портфельных инвестиций», - сказал Глава государства.

Ранее, 2 июля, на расширенном заседании Совета по управлению МФЦА Касым-Жомарт Токаев также заявил, что финцентр должен «использовать свой потенциал для привлечения прямых иностранных инвестиций». Это должно помочь восстановлению экономического роста Казахстана. Тогда же была принята новая Стратегия развития МФЦА до 2025 года.

Всего же к июлю 2020 года с помощью площадки финансового центра бизнес смог привлечь около 291 млн долларов, что в четыре раза превышает объем привлеченного акционерного капитала в Казахстане за последние три года. Долгового капитала было выпущено на сумму около 2,3 млрд долларов, а общая рыночная капитализация компаний, которые провели листинг ценных бумаг на бирже МФЦА, превысил 15 млрд долларов.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.