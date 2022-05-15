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    Касым-Жомарт Токаев лично выразил соболезнование новоизбранному Президенту ОАЭ

    15 Мая 2022, 15:35

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному Президенту, правителю Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль Нахаяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной Президента страны шейха Халифы бен Заида аль Нахаяна. Встреча лидеров состоялась во дворце «Каср Аль Мушриф» в Абу Даби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и отметил выдающиеся заслуги шейха Халифы перед государством.

    «Многие достижения Эмиратов, как внутри страны, так и на международном арене, связаны с его именем. Под его мудрым руководством ОАЭ стали решительным сторонником мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также образцом быстрого экономического роста и социального развития для всего арабского мира. Поэтому мы воспринимаем его кончину как огромную утрату не только для ОАЭ, но и для всего мирового сообщества», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Лидер Казахстана отметил весомый вклад шейха Халифы бен Заида аль Нахаяна в развитие казахско-эмиратских отношений.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида аль Нахаяна с избранием на пост Президента ОАЭ и высказал уверенность в том, что под его мудрым руководством Эмираты продолжат процветать.

    Президент ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в столице Казахстана.

    В завершение Глава нашего государства подтвердил свое приглашение Президенту ОАЭ совершить визит в Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Арабские эмираты
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