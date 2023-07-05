Касым-Жомарт Токаев: Летопись Астаны переплетена с историей Независимого Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Летопись главного города страны самым тесным образом переплетена с историей Независимого Казахстана. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаева на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летнему юбилею Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Как известно, решение о переносе столицы далось непросто. Была проделана масштабная работа. Это был очень сложный для страны период: спад экономики, люди не были готовы к рыночным отношениям. В этот трудное время по инициативе Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева Верховным Советом 6 июля 1994 года было принято решение о переносе столицы в город Акмолу. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года. 25 лет назад 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Летопись главного города страны самым тесным образом переплетена с историей Независимого Казахстана. Несомненно, инициатива о переносе столицы стала верным шагом с геополитической точки зрения», - сказал К. Токаев.

По словам Президента, это было важное и исторически своевременное решение, во многом предопределившее будущее нашего народа.

«Эта инициатива Первого Президента превратилась в новую национальную идею. Безусловно, она в полной мере соответствует нашим национальным интересам. Поэтому нам необходимо достойно и справедливо оценивать вклад Нурсултана Абишевича Назарбаева в это дело. В Справедливом Казахстане нужно уметь отличать белое от черного, понимать, где истина, а где ложь, так как это напрямую влияет на будущее нашей страны. К формированию современного облика нашей столицы приложили руку такие всемирно известные архитекторы, как Кисё Курокава, Норман Фостер, Ренато Аркетти, Манфреди Николетти. Астану украсили монумент «Байтерек», дворец «Мира и согласия», комплекс «Хан шатыр» и другие уникальные сооружения. Благодаря театрам «Астана опера» и «Астана балет» город получил мировое признание в качестве культурного центра. Молодая столица придала мощный импульс процветанию Независимого Казахстана, открыла путь к обновлению и возрождению», - отметил Глава государства.