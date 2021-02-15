Касым-Жомарт Токаев: Каждый тенге, выделенный из бюджета, должен расходоваться по назначению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе совещания также напомнил сотрудникам надзорного органа о важности реализации концепции «слышащего государства», в которой особое внимание уделено работе с обращениями граждан. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В органы прокуратуры ежегодно поступает очень много обращений от жителей. За последние три года было подано около 650 тысяч заявлений. За каждой жалобой – человеческая судьба, нередко интересы десятков и даже сотен людей», –– отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в ответ на обращения граждан необходимо предоставлять четкую и понятную информацию.

Важным направлением деятельности прокуратуры Глава государства назвал работу по эффективной нейтрализации возможных очагов социального недовольства. Президент считает, что надзорный орган должен принимать превентивные меры по снижению деструктивного потенциала различных социальных конфликтов, а также вовремя выявлять и пресекать несвоевременные выплаты зарплат, неправомерные сокращения и другие негативные проявления в сфере трудовых отношений. По словам Касым-Жомарта Токаева, в этом направлении прокуратура имеет неплохие результаты.

«Только в прошлом году благодаря вашим усилиям 29 тысячам работников были выплачены долги по зарплате на сумму 2,7 миллиарда тенге. Эту работу нужно продолжать, тем более что на некоторых предприятиях есть признаки нарастания напряженности. Позиция прокуроров регионов в таких вопросах должна быть более активной, а действия носить упреждающий характер. В каждом случае необходимо достичь оптимального и законного баланса. По моему поручению сейчас этим занимаются акимы. Прокуратуре требуется подключиться к этому процессу», –– поручил Глава государства.

В выступлении также была отмечена важность соблюдения законности при обеспечении карантинных мер и защите интересов государства. Президент поручил прокуратуре немедленно принимать соответствующие меры в случае проблем со стороны полиции и санитарных служб. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость предотвращения различных мошеннических действий в финансовой сфере.

«На современном этапе мы предпринимаем усилия по устранению негативных процессов в экономике. В связи с этим иногда приходиться тратить средства из Национального фонда. Поэтому крайне важно, чтобы эти средства были освоены законно и разумно. Особое внимание следует обратить на средства, выделяемые на социальные госпрограммы и антикризисные меры. Также необходимо всегда держать на контроле вопросы выплаты заработной платы, пенсий и пособий. Каждый тенге, выделенный из бюджета, должен расходоваться по целевому назначению и приносить пользу обществу», – заявил Президент.