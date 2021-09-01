Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев: Казахстан должен стать центральным цифровым хабом в Евразии

    1 Сентября 2021, 12:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части Евразийского региона. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо создать платформу взаимодействия национальных компаний с IТ-сообществом. Цифровые потребности и запросы квазигоссектора должны максимально обеспечиваться силами отечественных компаний», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

    Кроме того, по словам Президента, необходимо поэтапно расширять и обновлять линии передачи данных, сопрягая их с международными коридорами.

    «Предстоит создать современные центры обработки данных, которые могут обслуживать соседние страны. Мы должны реализовать свой огромный информационный телекоммуникационный потенциал. В новую цифровую эпоху он будет иметь геополитическое значение», - отметил Глава государства.

    «Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части Евразийского региона. Для решения данной задачи нужно усиливаться в кадровом плане. Я прошу Премьер-министра представить мне свои предложения», - заключил К. Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Цифровой Казахстан Послание Президента-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы