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    Касым-Жомарт Токаев: Казахстан будет выполнять все обязательства перед традиционными партнерами

    17 Июня 2022, 20:20

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ – Казахстан будет в полной мере выполнять все обязательства перед традиционными партнерами. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нашей первоочередной задачей является поддержка предпринимательства и улучшение бизнес-климата с целью максимальной защиты прав инвесторов, стабильности и предсказуемости. Мы будем в полной мере выполнять все свои обязательства перед нашими традиционными партнерами. Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества, устранение социального неравенства. На мой взгляд, для устойчивого развития всех стран региона необходимо определить новые горизонты сотрудничества и сформировать будущие точки роста наших экономик», – сказал К.Токаев.

    Президент Казахстана также напомнил, что важнейшей задачей является обеспечение региональной и международной безопасности.

    Глава государства обратил внимание на следующие моменты. Первое – укрепление потенциала Евразийского экономического союза, совокупный объем экономик стран-членов которого составляет более двух трлн долларов. Объем взаимной торговли в ЕАЭС в прошлом году составил около 73 млрд долларов, что на треть больше показателя предыдущего года. Товарооборот между Казахстаном и Россией также вырос на треть и составил более 24 млрд долларов. В текущем году положительная динамика сохраняется, за первый квартал объем товарооборота вырос более, чем на 12%.

    По мнению Главы государства, необходимо начать разработку новой торгово-экономической стратегии ЕАЭС, с учетом новых реалий.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана ЕАЭС
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