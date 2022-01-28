Касым-Жомарт Токаев избран Председателем партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев избран Председателем партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan», - говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Ранее Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании Касым-Жомарта Токаева Председателем партии «Nur Otan».

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Согласно утвержденной повестке будут рассмотрены три вопроса: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета.

Отметим, что в режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.



