Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент Казахстана подчеркнул близость истории и общность будущего двух стран. Он выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого.

В завершение встречи К.Токаев и В.Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты.