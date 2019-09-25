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    Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты

    25 Сентября 2019, 00:37

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Президент Казахстана подчеркнул близость истории и общность будущего двух стран. Он выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого.

    В завершение встречи К.Токаев и В.Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Украина Видео 74-я Генассамблея ООН
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