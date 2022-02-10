Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне в Москве

    10 Февраля 2022, 17:34

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

    «Сегодня в Москве Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран. По итогам встречи Главы государств выступят с совместным заявлением для средств массовой информации», - сообщил Берик Уали в Facebook .

    Данное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире примерно после 18:00 по времени Нур-Султана на телеканале «Хабар24».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай