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    Касым-Жомарт Токаев и Тамим бен Хамад Аль Тани провели брифинг для СМИ

    12 Октября 2022, 13:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По окончании переговоров в узком и расширенном форматах Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев и Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провели брифинг для представителей средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сказал Президент Казахстана, в ходе переговоров состоялся обстоятельный и весьма содержательный обмен мнениями.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Катаром расширилось сотрудничество, поступательно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, налажено взаимодействие в рамках глобальных и региональных структур.

    «Катар – очень важный для нас партнер на Ближнем Востоке. Доха одной из первых поддержала наши социально-экономические и политические реформы. Об этом я говорил сегодня шейху Тамиму. Мы высоко ценим его личный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Я выразил ему благодарность от имени нашего народа», – отметил Глава государства.

    По словам Президента, в ходе состоявшихся переговоров обсуждены важные вопросы, достигнут ряд договоренностей.

    «Казахстан и Катар в двусторонних отношениях делают акцент на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Однако эпидемия коронавируса и геополитическая ситуация не позволили нам использовать в полной мере имеющийся потенциал. Вследствие этого в последние годы замедлился наш товарооборот. Поэтому мы ставим цель оживить торговлю между двумя странами. Для этого создаются все условия», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В настоящее время несколько компаний из Катара успешно работают в сельскохозяйственной отрасли Казахстана. Их продукция экспортируется в несколько стран. Кроме того, стороны договорились развивать контакты в геологоразведочной, горнодобывающей, транспортно-логистической, финансовой и банковской сферах. В рамках визита были подписаны соответствующие соглашения.

    Глава нашего государства выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности позволят вывести казахстанско-катарские отношения на новый уровень.

    Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.

    Как сообщалось ранее, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В рамках государственного визита Эмира Катара в РК подписано 12 документов.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт
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