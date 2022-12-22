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    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов

    22 Декабря 2022, 18:15

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ -Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов. Главам государств была представлена подробная информация о реализации совместных проектов между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае. В Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеёв пожелали успешной реализации совместных проектов и дали старт строительству объектов.



    Фото: akorda.kz
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